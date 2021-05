ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ബി.വി. ശ്രീനിവാസിനെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ആളുകള്‍ സഹായത്തിനായി ശ്രീനിവാസിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണു സമീപിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസില്‍ വാര്‍ റൂം തുറന്നാണ് ശ്രീനിവാസും സംഘവും ഓക്‌സിജന്‍, മരുന്നു വിതരണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. 'SOS IYC' എന്ന പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശൃംഖല രൂപീകരിച്ച് വിവിധ നഗരങ്ങളിലാണ് ശ്രീനിവാസ് സമാനമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.



ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ശ്രീനിവാസ് പ്രതികരിച്ചു. തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പരിശ്രമം മൂലം ആരുടെയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതു തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും- ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ ശ്രീനിവാസും സംഘവും ഉള്‍പ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അനധികൃതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദീപക് സിങ് എന്നയാള്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഡല്‍ഹി പൊലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസിലെത്തി ശ്രീനിവാസിന്റെ മൊഴിയെടുത്തത്.

അടുത്തിടെ വിദേശ എംബസികള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാനായി കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു. ന്യൂസിലാന്‍ഡ്, ഫിലിപൈന്‍സ് എംബസികളിലെ രോഗബാധിതര്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസാണ് ഓക്‌സിജന്‍ എത്തിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇതേച്ചൊല്ലി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും തമ്മില്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ വാഗ്വാദം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റ് ന്യൂസിലാന്‍ഡ് എംബസി പിന്‍വലിച്ചു.

