ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ ഡോസിന് 995.40 രൂപ; ആദ്യ ഡോസ് നൽകി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീന് ഡോസിന് 995.40 രൂപയാകും. വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 91.6% ഫലപ്രാപ്തി ഉള്ള സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്സീനാണ്.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാക്സീനുകൾക്ക് ഡോസ് ഒന്നിന് 5% ജിഎസ്ടി കൊടുക്കണം. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ നിർമിക്കുന്ന സ്പുട്നിക് വാക്സീന് വില കുറയുമെന്നും ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ വാക്സീൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. വാക്സീന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് മേയ് 1ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൂന്നു വാക്സീനുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത്. ഫൈസറിന്റെയും മോഡേണയുടെയും വാക്സീനുകളാണ് മറ്റുള്ളവ. വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് ഇന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നൽകി. ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ കസ്റ്റം ഫാർമ സർവീസസ് മേധാവി ദീപക് സപ്രയ്ക്കാണ് ആദ്യ ഡോസ് നൽകിയത്.

ഏപ്രിൽ 13നാണ് വാക്സീന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാനുമതി നൽകിയത്. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല – അസ്ട്രാസെനക എന്നിവർ വികസിപ്പിച്ച് പുണെയിലെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ്, ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവാക്സിൻ എന്നിവയ്ക്കാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി.

