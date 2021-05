ഭോപ്പാൽ∙ ഭോപ്പാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് രോഗിക്ക് പീഡനം. ഭോപ്പാൽ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പ്പിറ്റൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ജീവനക്കാരനായ നഴ്‌സാണ് രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പീഡനം നടന്ന് 24 മണിക്കൂറിൽ രോഗി മരണമടഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത്‌ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സംഭവം പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏപ്രിൽ ആറിന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 43 വയസ്സുകാരിക്കാണ് പീഡനമേറ്റത്.

സംഭവത്തിൽ 40 വയസ്സുകാരൻ സന്തോഷ് അഹിർവാർ ഭോപ്പാൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 24 വയസ്സുള്ള നഴ്‌സിനെയും ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

1984 ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ദുരന്തം അതിജീവിച്ച യുവതിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഭോപ്പാൽ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പ്പിറ്റൽ റിസർച്ച് സെന്ററിലെ കോവിഡ് വാർഡുകളിലെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവരുടെ സംഘടന അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി.

