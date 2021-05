കൊച്ചി ∙ വാക്‌സീന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതി. കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ വാക്‌സീന്‍ എപ്പോള്‍ നല്‍കുമെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കണം.

വിതരണം നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തില്‍ അല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല സമിതി ആണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അതീവഗുരുതരമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി മനസിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ രീതി തുടര്‍ന്നാല്‍ വാക്സീന്‍ നല്‍കാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. വാക്സീന്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം കേന്ദ്രം അറിയിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: High Court to Central Government on vaccine supply to Kerala