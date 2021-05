കൊച്ചി∙ ട്രെയിൻ മാര്‍ഗം ഓക്‌സിജൻ എത്തിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുമായി ചർച്ച തുടങ്ങി. ആവശ്യമായ ടാങ്കറുകൾ കണ്ടെത്തുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയാണു സർക്കാരിനു മുന്നിലുള്ളത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒഴിവുള്ള ടാങ്കറുകൾ ഇതിനായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും.



റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ഉയരക്കുറവു പ്രശ്നമായതിനാൽ പാലക്കാട് വരെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടു വന്ന ശേഷം വിവിധ ജില്ലകളിലേക്കു റോഡ് മാർഗം ഓക്‌സിജൻ എത്തിക്കാനാണ് ആലോചന. റെയിൽവേയുടെ വാളയാർ സൈഡിങ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കും. റോഡ് വഴി കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ 50 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓക്‌സിജൻ ടാങ്കറുകൾ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഷൊർണൂർ, തൃശൂർ, അങ്കമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ മേൽപാലങ്ങൾക്കു താഴെ ലോറികൾ കയറ്റിയ വാഗണുകൾ കടന്നു പോകാൻ ഹൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്തതാണു മധ്യകേരളത്തിലേക്കും തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കും ട്രെയിൻ വഴി ഒാക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ തടസം. ചരക്കു ലോറികൾ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി കൊങ്കൺ മാതൃകയിൽ റോ റോ സർവീസുകൾ ഓടിക്കാനായി മുൻപു പരീക്ഷണ ഒാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ മേൽപാലങ്ങളുടെ ഉയരക്കുറവ് റെയിൽവേയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ പാലങ്ങൾ പൊളിച്ചു പണിയാൻ നടപടിയുണ്ടായില്ല. പകരം റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒാർഗനൈസേഷൻ (ആർഡിഎസ്ഒ) ഉയരം കുറഞ്ഞ വാഗണുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റെയിൽവേ കാത്തിരുന്നത്. മൂന്ന്‌ പാലങ്ങൾ ഉയർത്തി നിർമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോട്ടയം വരെയും ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരം വരെയും ഒാക്സിജൻ ട്രെയിൻ ഒാടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കോട്ടയം വഴിയുള്ള പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ കഴിയുന്നതോടെ തുരങ്കങ്ങളുടെ തടസം ഒഴിവാകും.

ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പോലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ റോ റോ സർവീസുകൾക്കുള്ള തടസങ്ങൾ നീക്കാൻ റെയിൽവേ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാലങ്ങൾ പൊളിച്ചു പണിയുകയോ ഉയരം കുറഞ്ഞ വാഗണുകളുടെ ഡിസൈൻ തയാറാക്കുന്ന നടപടി ആർഡിഎസ്ഒ വേഗത്തിലാക്കുകയോ വേണം. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സമർദം ചെലുത്തണം.

അതുവരെ പാലക്കാടും കൊങ്കൺ വഴിയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ, ഷൊർണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒാക്സിജൻ ടാങ്കറുകൾ വാഗണുകളിലെത്തിച്ചു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വിതരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലോറികളിൽ കയറ്റുന്നതിനു പകരം വാഗണുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാങ്കറുകളും ഇപ്പോൾ ഒാക്സിജൻ വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ ഉയരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും കടന്നു പോകും.

എന്നാൽ ഇത്തരം ടാങ്കറുകളുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണെന്നതാണു വെല്ലുവിളി. കേരളത്തിന് 300 ടൺ ഒാക്സിജൻ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിന വിഹിതം 450 ടണ്ണായി ഉയർത്തണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

