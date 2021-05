വാഷിങ്ടൻ ∙ വാക്സീന്‍ ഡോസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും കുത്തിവച്ചവർ ഇനി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഇളവുമായി അമേരിക്ക. യുഎസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്റ് പ്രിവന്‍ഷന്റെ നിര്‍ദേശമാണ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ അറിയിച്ചത്.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലും ഇളവുകള്‍ നല്‍കി. ഇതുവഴി കൂടുതല്‍ പേര്‍ വാക്സീനെടുക്കാന്‍ സന്നദ്ധരാവുമെന്നും യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ നിര്‍ണായക മുഹൂര്‍ത്തമാണിതെന്നും മാസ്ക് ഒഴിവാക്കി ചിരിയിലൂടെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ അവകാശം വീണ്ടെടുത്തതായും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

