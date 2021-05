'മൃദു ഭാവേ, ദൃഢ കൃത്യേ'; കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിലും സൂപ്പർ പൊലീസ്

‘മൃദുവായ പെരുമാറ്റം, ദൃഢമായ കർമങ്ങൾ’ ഇതാണ് കേരള പൊലീസ് സേനയുടെ ആപ്തവാക്യമായ 'മൃദു ഭാവെ, ദൃഢ കൃത്യെ' എന്ന സംസ്കൃത വാക്യത്തിന്റെ അർഥം. ദിവസങ്ങൾ തന്നെ കെട്ടുപോയ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും മൃദുഭാവത്തിലും ഒപ്പം ദൃഢമായ കർമങ്ങളുമായി കോവിഡിനു മൂക്കുകയറിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുന്നണി പോരാളികളിലെ സജീവചിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേന.

കോവിഡ് ജാഗ്രതയുമായി ഭൂരിഭാഗം ജനവും ലോക്ഡൗണിൽ വീട്ടകങ്ങളിലിരിക്കെ മഴയത്തും വെയിലത്തും നിരത്തിലും പ്രവർത്തനപഥങ്ങളിലും സജീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ആയിരക്കണക്കിനു പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. ‘‘സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരു എസ്ഐയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു, രോഗം ഗുരുതരമായി കിഡ്നിയെ ബാധിച്ച് ഡയാലിസിസിലേയ്ക്കു പോകുന്ന സാഹചര്യം പോലുമുണ്ടായി. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു വന്നു. ഇതുപോലെ വ്യക്തിപരമായി ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹമുൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം പൊലീസുകാർ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഉപദേശിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതും.’’ – ലോക്ഡൗണിനിടയിലും അനാവശ്യയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നവരെ വിലക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം ഈ അനുഭവകഥ കൂടി വിവരിക്കുന്നത് കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി, തോപ്പുംപടി, ഹാർബർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ കെ.എ.തോമസ്.

ജനത്തിൽനിന്ന് വേണ്ട അകലം പാലിക്കാനാകാതെ നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള സേനാംഗങ്ങളിൽ പലരും ഇതിനിടെ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലായി. ഒപ്പമുള്ളവർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുമ്പോഴും കർമപഥത്തിൽ പോസിറ്റീവ് മനസ്സോടെ നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് പലരും.

രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നു കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ തീവ്രത എല്ലാ രീതിയിലും അറിഞ്ഞ നിരവധിപ്പേർ സേനയിലുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കോവിഡ് തീവ്ര വ്യാപനം സമൂഹത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നും പൊലീസുകാർക്കു കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ആളുകളെ അകാരണമായി പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്.

പള്ളുരുത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച മെഡിക്കൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക്

സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളോട് കൊച്ചിയിലെ ജനം നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപൂർവം ചിലർക്കെതിരെ ഒഴികെ ഗൗരവമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പൊലീസുകാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഈയിടെ സർക്കാർ രണ്ടു ഷിഫ്റ്റാക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മുൻപത്തേതു പോലെ സമ്മർദമില്ല. ഉച്ചയ്ക്കു വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനു സേനയെ ബറ്റാലിയനിൽനിന്നും മറ്റുമായി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപദ്രവിക്കാനല്ല ഈ ഇടപെടൽ

ലോക്ഡൗൺ ചട്ടം പാലിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഏതൊരു സംവിധാനങ്ങളെക്കാളും അതികഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പൊലീസിനാണ്. വെയിലും മഴയും ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ റോഡിൽ ആളുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പൊലീസുകാരോട് ചിലർക്കു പക്ഷേ പ്രതിഷേധമാണ്. പൊലീസ് ഉപദ്രവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം.

ചിലർ ആ എതിർപ്പു പരസ്യമായിത്തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കും. രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും അക്ഷമയോടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് ഏറെയും. ദിവസങ്ങളായി ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണത്തിനു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള നഗരത്തിലെ പൊലീസുകാരിൽ ഒരാൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

കള്ളംപറഞ്ഞും കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ

പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യവുമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിയമം ലംഘിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചിലരുമുണ്ട്. അനാവശ്യമായി സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടാക്കി നഗരത്തിൽ ഒന്നു കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നടപടി എടുത്ത് തിരിച്ചയയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മരുന്നിനെന്നും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കെന്നും കള്ളം പറഞ്ഞാണ് പലരുടെയും കറക്കം. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് പള്ളുരുത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചത്. സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു ഹെൽപ്ഡെസ്ക് ആണ് ഈ വിദ്യ. മരുന്നു വേണ്ടവർ ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മരുന്നു വീട്ടിലെത്തും. ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ സാധനം എത്തിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നേരിട്ടോ പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

കളമശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നൽകുന്നു.

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്നു നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലേയ്ക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് പള്ളുരുത്തിക്കു പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കറക്കം. സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെക്പോയിന്റിൽ പെടുന്നവരെ നേരെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേയ്ക്ക് അയച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കും. മരുന്നും സാധനവും പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തും.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് യൂണിഫോമിലല്ലാതെയും നഗരത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്തിന്റെയും മറ്റും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവരുമായി സഹകരിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും പള്ളുരുത്തി പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിഐ സുമേഷ് സുധാകരൻ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

കാരുണ്യം തെരുവിൽ താമസിക്കുന്നവരോടും

ലോക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ തെരുവിൽ ഉറങ്ങുന്ന പലരും അരപ്പട്ടിണിയിലാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. സഹായവുമായി പലരും എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇത് ഉറപ്പാക്കാനാവാത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനാണ് കളമശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം.

വൈഎംസിഎ പോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തെരുവിലുളളവർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചു വീതം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തുണ്ട്. ഇവർക്കു വേണ്ട സഹായവും പിന്തുണയും കളമശേരി പൊലീസ് ഉറപ്പാക്കിവരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

