കാലവർഷം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേരള തീരത്ത് എത്തും: കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം

ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ ഇക്കുറി കാലവർഷം പതിവിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുൻപ് കേരള തീരത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (ഐഎംഡി). മേയ് 31ന് മഴ തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഐഎംഡി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു നാലു ദിവസം നേരത്തെയാകാനോ വൈകാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.



അറബിക്കടലിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്ന തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്ക് ഭൂമധ്യാരേഖപ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള നീരാവി ധാരാളമായി കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്ക് ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. ഈ ന്യൂനമർദം ശനിയാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്കോ കറാച്ചി തീരത്തേക്കോ പോയാലും ഈ ചുഴലി സൃഷ്ടിച്ച വലിവ് സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കും.

ഇതുമൂലം സമാനമായ രീതിയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മേയ് 20 നു ശേഷം ന്യൂനമർദം രൂപമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് 21–ാം തീയതിയോടെ മൺസൂൺ മേഘങ്ങളെ ആൻഡമാൻ തീരത്ത് എത്തിക്കും. ആൻഡമാനിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് എത്തുമെന്നതാണ് മൺസൂണിന്റെ പതിവു രീതി.

ഇതനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ മഴക്കാലം കൃത്യം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സജീവമാകാനാണു സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ അഞ്ചിനും 2019ൽ ജൂൺ എട്ടിനും 2018 ‍മേയ് 29നുമാണ് മഴ എത്തിയത്. 2016ൽ ജൂൺ 8 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ തീയതികളെല്ലാം ഏകദേശം കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ ഐഎംഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English summary: Monsoon expected to arrive on time in Kerala