‘ഗംഗാതീരത്ത് അടിഞ്ഞ ചില മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചത് നായ്ക്കൾ മാന്തിയശേഷം’

ബല്ലിയ (യുപി)∙ ഗംഗാതീരത്ത് അടിഞ്ഞ ചില മൃതദേഹങ്ങൾ നായ്ക്കൾ മാന്തിയശേഷമാണ് സംസ്കരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നായ്ക്കൾ മൃതദേഹങ്ങൾ മാന്തുന്നതും കടിച്ചുനീക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ബല്ലിയ ജില്ലാ ഭരണകൂടം രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾക്കൂടി സംസ്കരിച്ചു.

ഇങ്ങനെ മൃതദേഹങ്ങൾ കിടക്കുന്ന വിവരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് അറിയുന്നതെന്ന് ഫെഫ്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജയ് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ സബ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് (എസ്ഡിഎം) രാജേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഗർപാലി ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു.

സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൂജകളും നടത്തിയശേഷമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മൃതദേഹങ്ങൾ ഗംഗയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരമെന്നും ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നരാഹി മേഖലയിൽ ഉയിജർ, കുൽഹാദിയ, ഭറൗളി ഘട്ടുകളിലായി കുറഞ്ഞത് 52 മൃതദേഹങ്ങൾ എങ്കിലും അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബല്ലിയ നിവാസികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ എത്ര മൃതദേഹങ്ങൾ അടിഞ്ഞെന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ജില്ലാ അധികൃതർ വിസമ്മതിച്ചു.

English Summary: More Bodies Found Near Ganga In UP Cremated After Dogs Maul Them: Report