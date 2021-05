കടലിനും കോവിഡിനും ഇടയിൽ ചെല്ലാനം; മരണഭീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ക്യാംപുകളിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തീരവാസികൾ ഇപ്പോൾ കടലിനും ചെകുത്താനും ഇടയിലാണ്. മുൻപ് കടൽ കയറി വരുമ്പോൾ സർക്കാരോ നാട്ടുകാരോ ഒരുക്കുന്ന ഷെൽട്ടറുകളിലേക്കു പോകാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അവരിൽ പലർക്കും അതിനു ധൈര്യമില്ല. കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയാണു കാരണം. ചെല്ലാനത്ത് 50 ൽ അധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലേക്കു താമസം മാറ്റി. പക്ഷേ കുറെപ്പേരെങ്കിലും വീടുകളിൽത്തന്നെ കഴിയുകയാണ്.

വീടുകളിൽ കടൽവെള്ളം കയറിയതോടെ പ്രദേശത്ത് നാലു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ജീവഭയത്തിൽ, പ്രായമായവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമായി ആളുകൾ ഇവിടേക്കെത്തുന്നു. കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ക്യാംപുകളിലേക്കു പോകാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നുമെല്ലാം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്തു വെള്ളം കയറിയതോടെ കലക്ടർ എത്തി ക്യാംപുകളിലേക്കു മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിനു തയാറല്ലെന്ന് നാട്ടുകാരിൽ പലരും അറിയിച്ചിരുന്നു.

രണ്ടു ദിവസമായി കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും വ്യാഴം വൈകിട്ടു മുതലാണ് കടൽകയറ്റം രൂക്ഷമായത്. കടൽഭിത്തി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചെല്ലാനം ബസാർ, കമ്പനിപ്പടി, മാലാഖപ്പടി, കണ്ണമ്മാലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കടലാക്രമണം ശക്തമായത്. ബസാറിൽ വേലിയേറ്റത്തിൽ കയറിയ കടൽ തീരദേശ റോഡ് കവിഞ്ഞൊഴുകി. കണ്ണമ്മാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം കടൽ കയറി ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ്. ഗേറ്റുകളും മതിലുകളുമെല്ലാം തകർത്താണ് തിര അടിച്ചു കയറുന്നത്. മിക്ക വീടുകളിലെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പൂർണമായും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

ചെല്ലാനത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

തെക്കേ ചെല്ലാനം, ചാളക്കടവ്, കണ്ടക്കടവ്, പുത്തൻ തോട്, ചെറിയകാവ്, കാട്ടിപ്പറമ്പ്, മനാശ്ശേരി സൗദി ഭാഗങ്ങളിലും കടലാക്രമണം ഉണ്ടായി. കടലിൽനിന്ന് 150 മീറ്റർ മാറിയുള്ള റോഡിൽ പോലും മുട്ടിനു മുകളിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. വൈദ്യുതിയും പൂർണമായും നിലച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇതിനിടെ അഗ്നിസുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി മണൽച്ചാക്കുകൾ അടുക്കി കടൽകയറ്റം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

സാധാരണ നിലയിൽ ചെല്ലാനത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗത്തു മാത്രമേ കടൽ കയറിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചെല്ലാനം മുഴുവനും വെള്ളത്തിലാണ്. മുൻപ് കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് മേയ് അവസാനത്തോടെയാണ് കടൽ കയറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ന്യൂനമർദം ശക്തമായതോടെയാണ് കടൽകയറ്റം കനത്തത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും പ്രദേശത്ത് കടൽകയറ്റം രൂക്ഷമാകുമെന്നും ജീവിതം ദുരിതത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു

പ്രതിഷേധം ശക്തം

‌

‌ചെല്ലാനം തീരത്ത് കടൽകയറ്റം തടയാൻ ജിയോട്യൂബ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് 564 ദിവസമായെങ്കിലും ഭരണകൂടമോ ജനപ്രതിനിധികളോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അനുഭവം മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രദേശവാസികൾ കടൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിർമിക്കണം എന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയത്. എല്ലാ വർഷവും കടൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രം ജനപ്രതിനിധികൾ വരികയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി മടങ്ങുകയുമാണ് പതിവ്. ഇത്തവണ ടൂറിസ്റ്റുകളെപ്പോലെ എത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് സമരസമിതി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

കടൽ കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോ ട്യൂബ് കൊണ്ടുള്ള പുലിമുട്ടുകൾ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിർമിക്കണം എന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം. കൊച്ചി പോർട്ട് ഡ്രജ് ചെയ്യുന്ന എക്കലും മണ്ണും അതിൽത്തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നതും പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമാകും. ഇതിനൊന്നും തയാറാകാതിരുന്നതാണ് ഇത്ര ശക്തമായ കടൽകയറ്റത്തിനു കാരണമായതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. രണ്ടു മാസം മുൻപു കലക്ടറേറ്റിലെത്തി ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. തീരപ്രദേശത്ത് കടലിന് ആഴം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനനുസരിച്ചു ശക്തമായ തിരമാലകളുണ്ടാകുമെന്നും അതു വലിയ നാശത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും കലക്ടറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും കലക്ടറുടെയോ സർക്കാരിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

