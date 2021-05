വേദനയായി പാരി; കോവിഡ് മഹാമാരി കുട്ടികളെ വേട്ടയാടാൻ സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി∙ 'അവൾ ജനിച്ച് 150 ദിവസം ആയപ്പോൾ കോവിഡ് പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ശ്വാസകോശം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു. ഒരുപാട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ,' - ഡൽഹിയിലെ ജി.ടി.ബി. ആശുപത്രിയിൽ മരണമടഞ്ഞ മകൾ പാരിയെ ഓർക്കുകയാണ് പിതാവ് പ്രഹ്ളാദ്.

'അവളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഞാനും അവളുടെ അമ്മാവനും അവൾക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്‌തു.,' - പ്രഹ്ളാദ് പറഞ്ഞു. പാരിയെ ഓൾഡ് സീമാപുരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു. അനിയത്തിയുമായി വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്യണമെന്ന വാശിയിലാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ.

'അവൾ ഒരു മാലാഖയായിരുന്നു. സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിൽ ഞങ്ങൾ കരച്ചിലടക്കാൻ പാടുപെട്ടു,' - രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനായ ജിതേന്ദർ സിങ് ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും ബാധിക്കുക കുട്ടികളെയാണെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: "She must have been in so much pain": Father after infant dies of Covid