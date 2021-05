ജൂണിൽ വരുമോ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീൻ?; സ്പുട്നിക് ലൈറ്റിന് അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീന് അടുത്ത മാസം അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും. റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് വാക്സീന്‍ ഒറ്റ ഡോസ് കുത്തിവച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരുമായി ജൂണിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സ്പുട്നിക് വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്പാദന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോ. റെ‍ഡ്‍ഡീസ് ലബോറട്ടറി വൃത്തങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തെ അറിയിച്ചു.

‘ഇക്കാര്യത്തിൽ റഷ്യൻ പങ്കാളികളും മരുന്നു കമ്പനിയായ ഗമാലയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. നിലവിൽ സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് വാക്സീന് റഷ്യയിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 79.4% ആണ് വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തി. ഇത് ഒറ്റത്തവണ എടുത്താൽ മതി’ – ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ കസ്റ്റം ഫാർമ സർവീസസ് മേധാവി ദീപക് സപ്ര വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഡോസ് കൂടിയെടുത്താൽ വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തി 91.6% ആകും. ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സീൻ മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ വലിയതോതിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 35 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടു ഡോസ് സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് 995.40 രൂപയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Sputnik Light May Be India's 1st One-Dose Vaccine, Talks In June