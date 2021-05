കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായം തേടണം: കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ

ജയ്പുർ∙ വൈദ്യസഹായം കുറവുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായം തേടണമെന്നു രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ. കോട്ട ജില്ലയിലെ സാംഗോദ് മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ ഭരത് സിങ് കുന്ദാപ്പൂർ ആണ് ‘വ്യാജനെ വിളിക്കൂ, നാടിനെ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ.രഘു ശർമയ്ക്കു കത്തയച്ചത്. കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഹാസ്യമെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിലെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഇതും ആശ്വാസമാണെന്നാണ് എഎൽഎയുടെ കത്തു വായിച്ചാൽ തോന്നുന്ന കാര്യം.



വിസ്തൃതമായ സംസ്ഥാനത്തെ 40,000ത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരെ എത്തിക്കാൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കുറവായ സംസ്ഥാനത്തു സാധ്യമാകില്ല. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കു വ്യാജ ഡോക്ടർമാരിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തു ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായമെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഇവരുടെ സഹായം തേടണമെന്നാണ് എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ഒട്ടേറെ കോവിഡ് രോഗികൾ മരിക്കുമ്പോൾ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലുള്ള ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണു മരിക്കുന്നത്. വ്യാജന്മാരെങ്കിലും ഇവരിൽ വലിയ പങ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പട്ടണങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരോടു വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ലഭ്യമായ ഏക വൈദ്യ സഹായം ഇവരുടേതാണ്. രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്തു നഗരങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും വ്യാജന്മാർക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്.– ഭരത് സിങ് പറയുന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യാജ ചികിത്സകരെയും മികവുറ്റവരാക്കണം. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഈ വേളയിൽ ഇതു വ്യാജന്മാർക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രയോജനകരമാകുമെന്നും എംഎൽഎ പറയുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ പല ഗ്രാമങ്ങൾക്കും വൈദ്യസഹായം വളരെ വിദൂരമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ ആധുനിക ചികിത്സയും വ്യാജന്മാരുടെ മേഖലയാണ്. സർക്കാർ ജോലികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർപോലും അതോടൊപ്പം വ്യാജ ഡോക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രാജസ്ഥാനിൽ കൂടുതലായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗ്രാമങ്ങളെയാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്തുവരും ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലാളികളായി പോയവരുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തവണ കോവിഡ് പടരാൻ വഴിതുറന്നത്. മിക്ക ഗ്രാമങ്ങൾക്കും കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം പോലും 10–15 കിലോമീറ്ററിലും ദൂരെയാണ്.

