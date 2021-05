ഹൈദരാബാദ്∙ രാജ്യത്തെ വാക്സീൻ ക്ഷാമത്തിന് ഏക കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്ന് എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് നുണ പറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വാക്സീൻ രണ്ടാം ഡോസ് 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എടുക്കണമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് 6 ആഴ്ചയെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് 16 ആഴ്ചയെന്നാണ്. വാക്സീൻ ഡോസ് ഇടവേള വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

ആവശ്യത്തിന് വാക്സീൻ സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് കേന്ദ്രം ഡോസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടവേള നീട്ടിയത്. യാതൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ ക്ഷാമമുണ്ടായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗുരുതര വീഴ്ച മൂലമാണ്. വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഇതുവരെ എത്ര ഡോസ് സംഭരിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ തയാറായില്ല. എത്ര ഡോസ് വാക്സീൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് ആഗോള ടെന്‍ഡര്‍ വിളിച്ച് വാക്സീൻ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വാക്സീൻ സംഭരണവും വിതരണവും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

‌English Summary: Vaccine shortage is only because of PM Modi: Owaisi