അറബിക്കടലിൽ തുടർച്ചുഴലികളെന്ന് ‘നോവ’; ടൗട്ടെ കരതൊടുംവരെ കടൽ ഇളകിമറിയും

പാലക്കാട്∙ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് അറബിക്കടലിന്റെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നു കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ. കാലാവസ്ഥയിലെ വൻമാറ്റങ്ങളെ തുടർന്നു അറബിക്കടൽ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെയും ചുഴലിയുടെയും പ്രധാനകേന്ദ്രമായി മാറ്റുന്നുവന്നാണ് നിഗമനം. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ കാലാവസ്ഥ, സമുദ്ര ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നേ‍ാവ(നാഷനൽ ഒ‍ാഷ്യനേ‍ാഗ്രാഫിക് ആൻഡ് അറ്റ്മേ‍ാസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകുന്നത്. മറ്റുപല ഏജൻസികളും ഗവേഷകരും ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നു.

ടൗട്ടെക്കു പിന്നാലെ ഇനിയും ന്യൂനമർദ്ദവും ചുഴലിയും തുടർച്ചയായി അറബിക്കടലിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കാതൽ. കടലിന്റെ ഉപരിതല ചൂടിനെക്കുറിച്ചു വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം അവസാനം അറബിക്കടലിന്റെ ഭാവമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു നേ‍ാവ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. പെ‍ാതുവായ അന്തരീക്ഷമാറ്റങ്ങൾക്കെ‍ാപ്പം കടലിലെ മലീനീകരണം ഈ അവസ്ഥക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമായെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കടലിലെ വായുസഞ്ചാരം കുറക്കും.

അറബിക്കടൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് മേഖലയിൽ വൻപ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. ഏതാണ്ട് 2010 വരെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ചുഴലികളുടെയും വൻന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെയും പ്രഭവകേന്ദ്രമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടിരുന്നത്. അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനവും പ്രഭാവവും കാരണം കേരളത്തിൽ അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ തീവ്രമഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശാന്തസമുദ്രത്തിലും ജപ്പാൻ കടലിലും ഈ പ്രതിഭാസം സാധാരണമാണ്. എപ്പേ‍ാഴും പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന ചൈനീസ് കടലിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ സദാ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ പ്രധാന കാരണമെന്നു കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഡേ‍ാ. എം.കെ.സതീഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തിലധികമായി അറബിക്കടലിൽ നടക്കുന്ന വലിയ മാറ്റം നാലു വർഷമായി ഏറെ പ്രകടമാണ്. മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണു വലിയതേ‍ാതിൽ ബാധിക്കുക. ജനസംഖ്യയും കൃഷിയും മറ്റും കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിലാണ്.

കടൽ ഇളക്കിമറിച്ച് ടൗട്ടെ

ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഗതി ഗുജറാത്തിലേക്കു മാറുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന കനത്തമഴയും കാറ്റും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയേ‍ാടെ കുറയുമെങ്കിലും അറബിക്കടൽ ഇളകിമറിയും.

കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ച് 18 ന് ഗുജറാത്തിലെ പേ‍ാർബന്തറിൽ ചുഴലി കരതെ‍ാടുന്നതുവരെ കടൽ അതിശക്തമായി ക്ഷേ‍ാഭം തുടരുമെന്നാണ് ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ നിഗമനം. അതിനാൽ തീരദേശത്ത് ഇനിയും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

ടൗട്ടെ കർണാടകതീരത്ത് പലഭാഗത്തും മണിക്കൂറിൽ 100 കിലേ‍ാമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കും. കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുകൂടി പേ‍ാകുന്ന കാറ്റിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി കാറ്റിന്റെ വേഗം കുറയുമെങ്കിലും മഴ ശക്തമായി പെയ്യും.

കേരളത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തൂകൂടി കടന്നുപേ‍ാകുന്ന ചുഴലിയുടെ ശക്തി ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറയുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിരീക്ഷണം മേഖലയിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.

മംഗളൂരിൽ നിന്നു ഏകദേശം 240 കിലേ‍ാമീറ്റർ ദൂരെയുളള ചുഴലിയുടെ ശക്തി വർധിച്ചുകെ‍ാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി കർണാടകയിൽ കനത്തനാശമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് ഒരേ‍‍ാ സെക്കൻഡിലും ചുഴലിയുടെ ഗതിയും വഴിയും നിർണയിക്കുകയെന്നതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കടൽ ചൂടായി തുടരുന്നത് ചുഴലി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

