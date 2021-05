കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാരം: മാർഗനിർദേശം പുതുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള മാർ‌ഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്നു രോഗവ്യാപന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിൽ ആളു കൂടുന്നത് അപകടമാണെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.



മൃതദേഹങ്ങൾ രോഗം പരത്തുമോ?



കോവിഡിൽ വൈറൽ ലോഡ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലാണെന്ന് കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി അംഗവും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറുമായ ഡോ.ടി.എസ്. അനീഷ് പറയുന്നു. 10 ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊരാളെ രോഗിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വൈറൽ സാന്നിദ്ധ്യം രോഗിയിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.



കോവിഡിൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മിക്കപ്പൊഴും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുമപ്പുറമാണ്. ശവശരീരങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ആർഎൻഎ ലിറ്ററിങ് (ജീവനില്ലാത്ത വൈറൽ കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം) പ്രതിഭാസം കാരണമാകാനാണ് സാധ്യത.

ശ്വാസനാളങ്ങളിലെ സ്രവത്തിലാണ് വൈറൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതിലാണല്ലോ നാം ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത്. അതാകട്ടെ ശ്വസിക്കുകപോലും ചെയ്യാത്ത ആളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ലോകത്ത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശവശരീരത്തിൽ നിന്നും കാര്യമായ അണുബാധകളോ സൂപ്പർ സ്പ്രഡിങ് സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:



മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൈയ്യുറകളും എൻ 95 മാസ്കുകളും നിഷ്കർഷിക്കണം.



കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള രീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ, അത് സംഭവിക്കുന്ന വീടുകൾ എന്നിവരോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവം മാറുമെന്ന് ഡോ. അനീഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മരണമടയുന്ന ആളുകളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് ലഭിക്കും, അത് നൽകാൻ വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കഴിയുകയും ചെയ്യും.



തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഭാരം കുറയും. മൃതശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങാനോ അടക്കം ചെയ്യാനോ ബന്ധുക്കൾക്ക് തൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തദ്ദേശ സംവിധാനങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ മതി. വ്യക്തി സുരക്ഷാ / ടെസ്റ്റിങ് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗം കുറയും. കോവിഡ് സങ്കീർണ്ണതകൾ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരെ, പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന നൂലാമാലകളോർത്ത് നോൺ കോവിഡ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ബന്ധുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല.



രോഗവ്യാപന സാധ്യതയില്ലാത്ത മൃതശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



