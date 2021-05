കോവിഡിൽ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അലംഭാവം കാട്ടി; കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് ആർഎസ്എസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം ഒന്നാം തരംഗത്തിൽ സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാണിച്ച അലംഭാവമാണെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുവാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി ആർഎസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘പോസിറ്റിവിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ്’ എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഒന്നാം തരംഗത്തിനു ശേഷം നാമെല്ലാം അലംഭാഗം കാട്ടി. സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും. ഇത് വരികയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അത് അവഗണിച്ചു.



ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഒരു മൂന്നാം തരംഗം വരുന്നെന്ന്. അതിനെ നമ്മൾ ഭയക്കണോ? അതോ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിച്ച് വിജയിക്കാനുള്ള മനോഭാവം കാണിക്കോണോ?’– മോഹൻ ഭാഗവത് ചോദിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സർക്കാരും ജനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണം. ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചു തര്‍ക്കത്തിന് മുതിരാതെ രോഗത്തെ ഒന്നിച്ചുനേരിടണമെന്നും ആർഎസ്എസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

English Summary :"People, Government Became Negligent After First Covid Wave": RSS Chief