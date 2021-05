4 പെൺമക്കളെ അനാഥരാക്കി കോവിഡ്; ആ മക്കൾക്കായി കുടുംബം പോലെ നാട്

കോട്ടയം ∙ മാതാപിതാക്കള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതോടെ അനാഥരായ നാലു പെണ്‍മക്കള്‍ക്കു കരുതലായി ഗ്രാമക്കൂട്ടായ്മ. കുറുപ്പന്തറയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ നിയുക്ത എംഎല്‍എ മോന്‍സ് ജോസഫ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികള്‍ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മണ്‍കട്ട കൊണ്ടു ചുമരു തീര്‍ത്ത വീട്ടിലാണ് ഇവര്‍ താമസിക്കുന്നത്. വീടിനോടു ചേര്‍ന്ന് ശുചിമുറി നിര്‍മിക്കാനുള്ള സഹായം നല്‍കുമെന്ന് പള്ളിയില്‍നിന്ന് അറിയിച്ചതായി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു.

ഇളയ രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും തുടര്‍ന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയര്‍മാന്‍ പി.ജെ. ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡി സെന്റര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മോന്‍സ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു. പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ മകന്‍ അപു ജോൺ ജോസഫ് അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിലെത്തി കുടുംബവുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കും.



മൂത്തമകള്‍ ചിഞ്ചുവിന് ജോലി നല്‍കാമെന്ന് അവര്‍ പഠിച്ച സ്ഥാപനം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഴ്‌സിങ് പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മകൾ ദിയ ബാബുവിന് സമീപപ്രദേശത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ജോലി നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചുവെന്ന് മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ഈ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഏക ആശ്രയമായ പിതൃസഹോദരിക്ക് എംജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ താല്‍ക്കാലിക ജോലി മാനുഷിക പരിഗണന വച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുമെന്നും മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പരസ്പരം യാത്രാമൊഴിപോലും ചൊല്ലാനാകാതെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളായ ബാബുവും ജോളിയും കോവിഡ് രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് മരിച്ചതോടെയാണ് അവരുടെ നാലു പെണ്‍മക്കള്‍ അനാഥത്വത്തിലായത്.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ കുറുപ്പന്തറ കൊച്ചുപറമ്പില്‍ ബാബു (54) ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടിനു മരിച്ചു. 11 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഭാര്യ ജോളിയും (50) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ നാലു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു തുണ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പിതൃസഹോദരി മാത്രമാണ്.



മൂത്ത മകള്‍ ചിഞ്ചു (25) ഫിസിയോതെറപ്പിയും രണ്ടാമത്തെ മകള്‍ ദിയ ബാബു ജനറല്‍ നഴ്‌സിങ്ങിനും പഠിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് മക്കളെ അനാഥരാക്കി മാതാപിതാക്കളെ മഹാമാരി കവർന്നത്. മൂന്നാമത്തെ മകള്‍ അഞ്ജു (18) പ്ലസ്ടുവിനും നാലാമത്തെ മകള്‍ റിയ (14) ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലുമാണ്. 4 പേര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് മലയാള മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്ത വായിച്ച് നിരവധിപേരാണ് സഹായസന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്.



English Summary: The village unites for helping 4 daughters orphaned by Covid 19