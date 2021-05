ഇന്ത്യൻ കോവിഡ് വകഭേദം ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾക്ക് തടസമായേക്കും: ബോറിസ് ജോൺസണ്‍

ലണ്ടൻ∙ വ്യാപന നിരക്കും മരണനിരക്കും കൂടുതലുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ കോവിഡ് വകഭേദത്തിന്റെ ബ്രിട്ടനിലെ സാന്നിധ്യം മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾക്ക് തടസമായേക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ വകഭേദം ബ്രിട്ടനിൽ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ അതേപടി തുടരുമെങ്കിലും ജൂൺ 21ന് അനുവദിക്കാനിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഇളവുകൾ സാധ്യമാകുമോ എന്നത് പറയാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവർക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്നവർക്കും രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 12 ആഴ്ചയിൽനിന്നും എട്ടാഴ്ചയായി കുറച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഇന്ത്യൻ കോവിഡ് വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം ഇരട്ടിയായി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

17 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. രോഗികളായത് 2,193 പേരും. ഇന്ത്യൻ കോവിഡ് വകഭേഗം കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രാനിരോധനം അനിശ്ചിതമായി നീളാനാണ് സാധ്യത.

വിദേശ വിനോദ യാത്രകൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അനുമതി

ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ ഘട്ടങ്ങളായി പിൻവലിക്കുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വിദേശ വിനോദയാത്രകൾക്ക് അനുമതിയായി. രാജ്യാതിർത്തികൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിലും വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വ്യത്യസ്ത നിലയിലായതിനാൽ വിദേശയാത്രകളെ ‘ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സംവിധാന’ത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനം. ഇതനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ റെഡ്, ആംബർ, ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും.

ഇതിൽ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും യാത്രാനുമതി ഉള്ളത്. വെയിൽസ് ഇപ്പോഴും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അത്യാവശ്യ യാത്രകൾ മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് രാജ്യാന്തര യാത്രകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം ഇനിയും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല.

പോർച്ചുഗൽ, ഇസ്രയേൽ, സിംങ്കപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ബ്രൂണെ, ഐസ്‌ലാൻഡ്, ജിബ്രാൾട്ടർ, ഫോക്‌ലാൻഡ് ഐലൻഡ്, ഫറോ ഐലൻസ്, സൗത്ത് ജോർജിയ ആൻഡ് സാൻവിച്ച് ഐലൻസ്, സെന്റ് ഹെലേന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരികെ വരുമ്പോൾ ക്വാറന്റീൻ അനിവാര്യമല്ല. എന്നാൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനിവാര്യമാണ്. തിരികെയെത്തി രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള ബുക്കിങ് മുൻകൂറായി ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതുകൂടി ചേർത്തുള്ള പാസഞ്ചർ ലൊക്കേറ്റർ ഫോമാണ് തിരികെ വരുമ്പോൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടത്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ബ്രിട്ടനിൽനിന്നുള്ള യാത്രികരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി പോർച്ചുഗൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ യാത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതിയിരിക്കണം.

ആംബർ ലിസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നാണ് സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദേശം. എന്നാൽ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്യുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് പത്തുദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീനും രണ്ടും എട്ടും ദിവസങ്ങളിലെ പിസിആർ ടെസ്റ്റും നിർബന്ധമാണ്.

റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്രചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ നിർദേശം. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളവർ തിരികെയെത്തുമ്പോൾ 1750 പൗണ്ട് മുടക്കി ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റീന് വിധേയരാകണം. ഇതു ലംഘിച്ചാൽ ജയിൽശിക്ഷയോ പതിനായിരം പൗണ്ട് പിഴയോ ലഭിക്കാം.

English Summary: India variant could seriously disrupt lifting of lockdown, says Boris Johnson