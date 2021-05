ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം: രാജ്യാന്തര മാധ്യമ ഓഫിസുകൾ തകർന്നു

ഗാസ സിറ്റി∙ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓഫിസുകൾ നിന്നിരുന്ന കെട്ടിടം തകർത്തു. രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ അൽ– ജസീറ, യുഎസ് വാർത്ത ഏജൻസിയായ അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ്(എപി) എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന ജല ടവറിലെ 12 നില കെട്ടിടമാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ തകർത്തതെന്ന് എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് തടയാനാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്ന് സൈനിക നിർദേശം വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ യാതൊരു വിശദീകരണവും ഇതുവരെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ കെട്ടിടം പൂർണമായും തകർന്നു. ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. സൈനിക നിർദേശം വന്നിരുന്നതിനാൽ ജിവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.



ഗാസയിലെ ഒരു അഭയാർഥി ക്യാംപിലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പലസ്തീനികൾ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഓരാഴ്ചയായി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 39 കുട്ടികളും 22 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 139 പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലിൽ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.



Englsih Summary :Israel strike in Gaza destroys building with AP, other international media offices