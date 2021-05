കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം; ബംഗാളും സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണിലേക്ക്

കൊൽക്കത്ത∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബംഗാളും അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക്. ബംഗാളിൽ മേയ് 16 മുതൽ 30 വരെ 15 ദിവസത്തേക്ക് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം റെക്കോർഡിൽ എത്തിയതോടെ ലോക്ഡൗണിന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനാനുമതി ഉണ്ട്.

അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫാക്ടറികളും അടച്ചിടും. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം കൂടിച്ചേരലുകളും നിരോധിച്ചു.

അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബസ്, ട്രെയിന്‍, മെട്രാ സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഓഫിസുകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. രാത്രികാല കര്‍ഫ്യു തുടരും. വിവാഹങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 50 പേർക്കു മാത്രം പങ്കെടുക്കാം. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും പെട്രോൾ പമ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും.

