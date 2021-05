ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്: പിന്നിൽ സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ ദുരുപയോഗമെന്ന് എയിംസ് തലവൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ ദുരുപയോഗമാണ് മ്യുകോർമൈകോസിസ് അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് എയിംസ് തലവൻ ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേറിയ. മ്യുകോർമൈകോസിസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണെന്നും അത് മരണനിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എയിംസിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ 23 പേരിൽ 20 പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണ്, മുഖം, മൂക്ക്, തലച്ചോറ് എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളെ രോഗം ബാധിക്കുമെന്നും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും അണുബാധയുണ്ടായേക്കാം.



മ്യുകോർമൈകോസിസിന്റെ ബീജകോശങ്ങൾ മണ്ണിലും വായുവിലും എന്തിന് ഭക്ഷണത്തിൽ വരെ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും അധിക രോഗവ്യാപന ശേഷിയുള്ളതല്ലെന്നും അണുബാധയുണ്ടാകില്ലെന്നും ഡോ. രൺദീപ് വ്യക്തമാക്കി. സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ ദുരുപയോഗമാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പ്രമേഹമുള്ളവർ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർ, സ്റ്റിറോയിഡുകൾ എടുക്കുന്നവർ എന്നിവരിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത് തടയുന്നതിനായി സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ ദുരുപയോഗം ഇല്ലാതാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



