ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകിയ വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ നിർദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‌ വെന്റിലേറ്ററുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടപെടലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.



ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമെങ്കിൽ അതു നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ഫരീദ്കോട്ടിലെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കേന്ദ്രം നല്‍കിയ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഇത് തള്ളിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ലഭിച്ച മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമിച്ച വെന്റിലേറ്ററുകൾ തകരാറിലാണെന്നും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾക്കു തകരാറൊന്നുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ്‍വർധൻ പ്രതികരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയർന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായ രോഗനിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ വിതരണം സാധ്യമാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. മാർച്ച് ആദ്യം ആഴ്ചയിൽ 50 ലക്ഷം പരിശോധനകളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 1.3 കോടി എന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സമ്മർദങ്ങളേതുമില്ലാതെ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുകയാണു വേണ്ടത്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ വേഗത വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം. കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: PM Orders Audit Of Installation, Operation Of Ventilators Given By Centre