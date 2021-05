‘കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പാളിച്ച’; മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ച 12 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പാളിച്ചപറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ച 12 പേർ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി സെക്ഷൻ 188 പ്രകാരം പതിനഞ്ചോളം പേർക്കെതിരെയാണ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ െചയ്തത്.

‘നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായി നിർമിച്ച വാക്സീൻ എന്തിനാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിയയച്ചത്?’ എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ കല്യാൺപുരിയിൽ ആറു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതോടെയാണു പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിവരം പൊലീസ് അറിഞ്ഞത്.



സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റർ പതിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അറിയിച്ചു.



