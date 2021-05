ഗംഗാ തീരത്ത് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ; ആശങ്കയിൽ നാട്ടുകാർ

ലക്നൗ ∙ ഗംഗാ തീരത്തു കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിലാണു സംഭവം. കോവിഡ് രണ്ട‌ാം തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനി‌ടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതു പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക പരത്തി. മ‍ൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടേതാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ‌ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയാറായില്ല. ത്രിവേണി സംഗമത്തിനടുത്തുനിന്നും അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു മാസമായി പലരും ഇവിടെയെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാറുണ്ടെന്നും ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ കുഴി മൂടിയ മണ്ണ് നീങ്ങിയതോടെയാണ് അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതെന്നും പ്രദേശവാസിയായ ദിവ് യാദവ് വാർത്ത ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

പക്ഷികളും നായ്ക്കളും മറ്റും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കടിച്ചുവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ശരിയായ രീതിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ദിവ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പരത്തുമെന്ന ആശങ്കയും നാട്ടുകാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ജനം നിസ്സഹായരാണ്, കൂടുതൽ ആളുകളും ദരിദ്രരും ശവസംസ്കാരത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. സർക്കാർ ഇതു മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലും ആശങ്കയുണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു. അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങളിൽനിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഭക്തർ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ 400 മുതൽ 500 മൃതദേഹങ്ങൾവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഗംഗാതീരത്ത് സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഗ്രാമീണർ പറയുന്നു.

നേരത്തേ യുപിയിലെ ഗാസിപുരിലും ബിഹാറിലെ ബക്സറിലും നദിയിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യുപിയിലെ ഉന്നാവ ജില്ലയിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

