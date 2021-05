പുണെ∙ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ രാജീവ് സതാവ് (46) അന്തരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പുണെയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയവെ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ത്യം. എഐസിസി അംഗം കൂടിയായ സതാവ് വിദർഭ, മറാത്‌വാഡ മേഖലകളിലെ പാർട്ടിയുെട പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു.

ജഹാംഗിർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2014ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിൻഗോളി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സുഭാഷ് വാങ്കഡെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എംപിയായിരുന്നു.

English Summary: Congress MP Rajiv Satav, 46, Passes Away After Covid-Related Complications in Pune