കോവിഡ്: പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങുമോ?, മോദി കാണാതെ പോയോ രണ്ടാംതരംഗം?

‘മോദിജീ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സീൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചത്?’ ഇതാണ് ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതാനും പേരുടെ അറസ്റ്റിന് ഇടയാക്കിയ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യമുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പൊതുസ്ഥലം വൃത്തികേടാക്കുന്നതു തടയുന്ന നിയമം, പ്രസ് ആൻഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ ഒാഫ് ബുക്സ് നിയമം, ദുരന്ത മാനേജ്മെന്റ് നിയമം, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്നിവയിലെ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഇതിന്റെ വാർത്ത വന്ന ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് പത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ റാം മാധവ് എഴുതുന്നു: ‘അല്പം കൂടി സുതാര്യതയും പൊതു ജനവുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അല്പം കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നതും ക്രിയാത്മക വിമർശനത്തോടും സർക്കാരിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രബുദ്ധമായ വിദഗ്ധോപദേശങ്ങളോടും അല്പംകൂടി തുറന്ന സമീപനവും സർക്കാരിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും.’ ആർഎഎസ്എസിൽനിന്ന് ബിജെപിയിലെത്തിയ റാം മാധവ്, കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർവരെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്ത രീതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ബിജെപിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു എന്നതിന് മേൽപറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒട്ടേറെ സൂചനകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽനിന്നു പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളിലൊന്ന്: ഏതു കാര്യത്തിലും സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികളായി ഭാവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ പോലും മാറ്റിപ്പറയുന്നു. അമിതാഭ് ബച്ചനെപ്പോലുള്ളവർ പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കല്ല, കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് കിടക്കയൊരുക്കുന്ന ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു പണം നൽകുന്നു.

ബിജെപിയുടേതായി ‘പ്രചാരണം – സത്യം’ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കുറിപ്പിൽ 12 കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിതാണ്:

പ്രചാരണം: രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ വരവ് മോദി സർക്കാർ കണ്ടില്ല.

സത്യം: 2021 മാർച്ച് 17ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ,പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി, വൈകിപ്പോകുംമുൻപേ നടപടികളെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ദിവസം 30,000 കേസുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.’

ബിജെപി തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ട് 60 ദിവസം പോലുമായിട്ടില്ല. മാർച്ച് 17ലെ പ്രസംഗത്തിൽ ‘സെക്കൻഡ് പീക്ക്’ എന്ന് മോദി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാവണം അന്നു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിനെ പ്രചാരണമാക്കാൻ കാരണം. പക്ഷേ, അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ദിവസം മൊത്തം 30,000 കേസുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത് എന്നു പറയുമ്പോൾ, സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അന്നത്തെ മരണക്കണക്ക് 187 ആയിരുന്നുവെന്നും മൊത്തം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2.34 ലക്ഷം എന്നതുംകൂടി പറയുന്നില്ല.

‘സത്യം’ വിശദമാക്കിയുള്ള കുറിപ്പിനൊപ്പം, കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ രണ്ടാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം.

എന്നാൽ, ഒൗദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പുകളനുസരിച്ച് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരമായി സെപ്റ്റംബർ – ഏപ്രിലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്താണ്?

സെപ്റ്റംബര്‍ – ഏപ്രിൽ

സെപ്റ്റംബർ 23ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ: മെഡിക്കൽ ഒാക്ജിൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചര‍ക്കുകളുടെയും േസവനങ്ങളുടെയും നീക്കം സുഗമമാക്കണം. പ്രാദേശിക ലോക്ഡൗണുകൾ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനു തടസമാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

ഒക്ടോബർ 8: പ്രചാരണപരിപാടിയിൽ – ‘‘കോവിഡിനെതിരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു വിജയംകൈവരിക്കും.’’

ഒക്ടോബർ 17, ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം: വാക്സീൻ വിതരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിലയിരുത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയകരമായി നടത്തുംപോലെയാവണം വാക്സീൻ വിതരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. വൈറസിനെ കാര്യമായ ജനിതകമാറ്റമില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും.

ഒക്ടോബർ 20, രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്: പൗരൻമാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമാണ് ഇന്ത്യ. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് താഴേക്കു പോയശേഷം വർധിക്കുന്നത് അവഗണിക്കാവുന്നതല്ല. വാക്സീൻ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമായാലുടനെ അത് ഒാരോ പൗരനും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയാണ്.

നവംബർ 24: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ – തുടക്കത്തിൽ: വെന്റിലേറ്ററുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ പ്രത്യേകമായ ഊന്നൽ. ഒാക്സിജൻ ഉൽപാദനത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളെയും ജില്ലാ ആശുപത്രികളെയും സ്വയം പര്യാപത്മാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. 160 ഒാക്സിജൻ ഉൽപാദന പ്ളാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.

യോഗ സമാപനത്തിൽ: വാക്സീന്റെ സ്ഥിതിയും വിതരണവും സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന വാക്സീനുകൾ മാത്രമാവും പൗരൻമാർക്കു നൽകുക. വാക്സീൻ വിതരണം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ആലോചിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാക്സീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരിലുമെത്തണം, അതിനാണ് മുൻഗണന. കൊറോണ വാക്സീന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യജ്ഞം ഒാരോ പൗരനോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെന്നപോലെ.

ജനുവരി 11, 2021 – മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ: പല രാജ്യങ്ങളുമായും തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു വാക്സീനുകൾക്കും താരതമ്യേന വില കുറവാണ്. വിദേശ വാക്സീനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടേനെ.

ജനുവരി 16 – വാക്സീൻ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം – കൊറോണയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേതും സ്വയം പര്യാപ്തയുടേതും. ആശ്രയത്വത്തിൽനിന്നു സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക്– അതിൽനിന്ന്, മാസ്ക്, പിപിഇ കിറ്റ്, വെന്റിലേറ്ററുകൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയിലേക്ക്. കൊറോണയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിനു മാതൃകയായി.

ഫെബ്രുവരി 8 – രാജ്യസഭയിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ: കൊറണയെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ല, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്. അത് അത്തരത്തിൽതന്നെ ആഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 2 – ഉന്നതതല അവലോകന യോഗത്തിൽ – ഏതുവിധേനയും മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാവണം. ഒാക്സിജന്റെയും വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം.

ഏപ്രിൽ 8 – വാക്സിനേഷൻ ഉൽസവത്തിൽ – മുൻഗണനാ ജില്ലകളിൽ 45 വയസിനുമുകളിലുള്ളതിൽ 100ശതമാനം പേർക്കും വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കണം.

ഏപ്രിൽ 14 – ഗവർണർമാരുമായുള്ള യോഗത്തിൽ – വേണ്ടത്ര വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം.

ഏപ്രിൽ 23 – കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ – ഒാക്സിജൻ വിതരണം വർധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുന്നു.

വിജയമെന്ന് ബിജെപി ഫെബ്രുവരിയിൽ

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 21ന് ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞത് കോവിഡിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന്. (A year later, as the BJP holds its National Office-Bearer meeting, it can be said with pride that India not only defeated Covid under the able, sensitive, committed and visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, but also infused in all its citizens the confidence to build an ‘Atmanirbhar Bharat’. The party unequivocally hails its leadership for introducing India to the world as a proud and victorious nation in the fight against Covid.)

ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞത്

ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നൽകിയിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബിജെപി പറയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ മാസം മൂന്നാം വാരംകേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് കെ.വിജയരാഘവന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇങ്ങനെ:

∙കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തംരംഗം ഇത്ര രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരാരും പ്രവചിച്ചില്ല.

∙കഴിഞ്ഞതുപോലെയുള്ളതോ അതിനെക്കാൾ തീവ്രത കുറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കും രണ്ടാം തരംഗമെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ തക്ക രീതിയിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു വർഷംകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.

∙രണ്ടാം തരംഗമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ െപരുമാറ്റ രീതികൾ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനുമാണ്.

∙ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി സാധ്യമാക്കാനെന്നോണമുള്ള നടപടികളും മറ്റും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കി

ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്

∙ഒാക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 250ലേറെ മരണം.

∙വാക്സീൻ വിതരണം താറുമാറായിരിക്കുന്നു. പലയിടത്തും വാക്സീൻ ദൗർലഭ്യം കാരണം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നു

∙വേഗത്തിൽ പടരുന്ന ഇന്ത്യൻ വകഭേദത്തിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു.

∙വാക്സീൻ വിലയെച്ചൊല്ലി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഏപ്രിൽ – മേയിലും വാക്പോര്

∙വാക്സീൻ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രം അധികാരം പ്രയോഗിക്കാത്തത് എന്തെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുന്നു.

∙പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വാക്സീൻ വാങ്ങാൻ ആഗോള ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നു.

∙പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിന് ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റ്.

മുന്നറിയിപ്പിൽനിന്ന് അലംഭാവത്തിലേക്ക്

കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗത്തിനുശേഷം സർക്കാരും ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും അലംഭാവം കാട്ടിയെന്ന് ആർഎസ്എസ് സംഘടിച്ച പ്രചോദനാത്മക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ സംഘ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്.

