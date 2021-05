‘ഇതുവരെയുണ്ടായ നേട്ടം തകർക്കാനില്ല’; ലോക്ഡൗൺ നീട്ടി ഡൽഹി സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗൺ ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. രോഗികളുടെ എണ്ണവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിന് താഴെ എത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘ലോക്ഡൗണിലുടെ നല്ല മാറ്റമാണ് നഗരത്തിൽ കാണുന്നത്. കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല. അതിനാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കു കൂടി ലോക്ഡൗൺ നീട്ടുകയാണ്.’– അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നാളെ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലോക്ഡൗൺ അടുത്ത തിങ്കൾ വരെയാണ് നീട്ടിയത്.



ഏപ്രിൽ അവസാനവാരം 25,000ത്തിൽ എത്തിയ ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ മേയ് 11ന് 12,000ത്തിൽ എത്തുകയും ഇന്നലെ 6,430 എന്ന നിലയിലേക്ക് കുറയുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് പ്രതിദിന കേസുകൾ 10,000ൽ താഴെയെത്തുന്നത്.



പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഏപ്രിൽ അവസാനവാരം 36 ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേയ് 11 ഓടെ അത് 17.7 ആകുകയും എന്നലെ 11.32 ശതമാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം തരംഗം അതിശക്തമായി തുടരുമ്പോഴും ഡൽഹിയിൽ കേസുകൾ കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ലോക്ഡൗൺ ആണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



