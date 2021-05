മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കോവിഡെന്നും ഗുരുതരമെന്നും വ്യാജപ്രചാരണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി

കണ്ണൂർ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കോവിഡാണന്നും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നും വ്യാജപ്രചാരണം. തലശേരി സ്വദേശി നൗഷാദ് മാണിക്കോത്ത് ആണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ഒരു ദുഃഖവാര്‍ത്തയെന്ന തലക്കെട്ടില്‍, മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കരള്‍ സംബന്ധമായ അസുഖം ഉള്ളതിനാല്‍ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയും വിവരം അറിയുന്നത്. ഇതിനിടെ വ്യാജ ഇ–മെയില്‍ െഎഡി ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ പേരില്‍ വ്യാപകമായി ചിലര്‍ ധനസഹായ അഭ്യര്‍ഥന നടത്തി പണം പിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്‍കി. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റ വലയില്‍ വീഴരുതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.



English Summary : Fake campaign against Mullapaplly Ramachandran, complaints to CM and DGP