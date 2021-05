സീസണിലെ ആദ്യത്തെ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്: 2018 ന്റെ തനിയാവർത്തനം മുന്നിൽക്കണ്ട്

പത്തനംതിട്ട∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക്. 2018 ന്റെ തനിയാവർത്തനം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മുന്നറിയിപ്പെന്നു കേന്ദ്ര ജലകമ്മിഷൻ. അന്നത്തെ പ്രളയത്തിനു കാരണമായ സമാന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്നലെ കിഴക്കൻ മലയോരത്ത്. പീരുമേട് മലനിരകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 6 സെ.മീ. മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ 20 സെ.മീ. കനത്ത മഴ. ഇതോടെ മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു.



കല്ലൂപ്പാറയിലെ കേന്ദ്ര ജലകമ്മിഷന്റെ മാപിനിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ടിന് പ്രളയജലനിരപ്പ് 6.8 മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തി. 6 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപകടപരിധി കടക്കും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 9.64 ആണ് ഇവിടത്തെ പരമാവധി പ്രളയജലനിരപ്പ്. കോന്നിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 15 സെ.മീ.യും ഇന്നലെ രാവിലെ 11 സെ.മീ.യും മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ അച്ചൻകോവിലാറ്റിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. തുമ്പമണ്ണിലെ പ്രളയമാപിനിയിൽ 10.5 മീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തി. 10 മീറ്റർ കടന്നാൽ ഇവിടെ അപകട നിലയാണ്. 1978 ജൂലൈ 11 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 13.73 മീറ്ററാണ് തുമ്പമണിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയജലനിരപ്പ്.

വെള്ളം ഇത്രയും ഉയർന്നതോടെ ഈ രണ്ടു നദികൾക്കുമായി ജല കമ്മിഷൻ ന്യൂഡൽഹി ഓഫിസിൽനിന്നു പ്രളയമുന്നറിയിപ്പു പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു നദികൾക്കും അണക്കെട്ടുകളില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ചെറിയ കാട്ടാറിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇവയ്ക്കെന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉയരും.

പമ്പാനദിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തി; കക്കിയിൽ കനത്ത മഴ

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തു 10 സെമീയോളം മഴ ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒരുഭാഗം അഴുതയാറ്റിലൂടെ പമ്പാനദിയിൽ എത്തും. ഗവിയ്ക്കടുത്ത പമ്പാ ഡാമിൽ 11 സെ.മീ.യും കക്കി ഡാമിൽ 10 സെ.മി.യും മഴ കെഎസ്ഇബി രേഖപ്പെടുത്തി. ശേഷിയുടെ 41 ശതമാനം വെള്ളം ഇവിടെയുണ്ട്. പമ്പാ തീരത്തെ ഏക മഴമാപിനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയിരൂർ വാഴക്കുന്നത്ത് 11 സെ.മീ. മഴ പെയ്തു. സീതത്തോട്ടിലെ ഓട്ടമറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ 9 സെ.മീ. മഴ ലഭിച്ചു. ഇതോടെ പമ്പാനദിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുവെങ്കിലും അപകടനിരപ്പിനോട് അടുത്തിട്ടില്ല.

ചുഴലിക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട അറബിക്കടലിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കിഴക്കുനിന്നെത്തുന്ന പ്രളയജലം കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കുട്ടനാട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഇതു കാരണമായേക്കും. ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കോട്ടു നീങ്ങുന്നതോടെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴയുടെ ശക്തി വീണ്ടും കുറയാനാണു സാധ്യത.

2018 ൽ സംഭവിച്ചത്

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ 2018 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരം ഒഡീഷ തീരത്തു രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റിനെയും അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചു. ഇതിലേക്ക് അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ മധ്യകേരളത്തിനു മുകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1500 മുതൽ 2695 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഈ മേഘപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ഇത് പീരുമേട് പീഠഭൂമിക്കു 50 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ മേഘങ്ങൾ തണുത്ത് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നീരാവി വന്നു നിറയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പമ്പാ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ മലനിരകളിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 30 സെ.മീ. വരെ മഴ പെയ്തു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു.

ഇത്തവണ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി തിരികെ അറബിക്കടലിലെ ചുഴലിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് മഴ കനക്കാൻ കാരണം. അധികൃതർ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കനത്ത പ്രളയത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നു തന്നെയാണ് നിഗമനം.

