ലോക്ഡൗണിലും ഇടിയാതെ കർണാടകയിലെ മദ്യ വിൽപന

മംഗളൂരു∙ ലോക്ഡൗണിലും ബാധിക്കാതെ കർണാടകയിൽ മദ്യ വിൽപന. ലോക്ഡൗണിൽ നിയന്ത്രിതമായ സമയത്തു മാത്രം മദ്യവിൽപനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടും വിൽപനയിൽ കാര്യമായ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.



ലോക്ഡൗണിനു മുന്‍പ് ശരാശരി 1.70 ലക്ഷം പെട്ടി ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തു വിറ്റിരുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇത് 1.60 ലക്ഷമാണ്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിൽപനയിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് 10,000 പെട്ടിയാണ്. 6 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഈ ഇടിവ്. നേരത്തെ ശരാശരി 65 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ മദ്യ വിൽപന നടന്നിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ ഇത് 55 മുതൽ 58 കോടി രൂപ വരെയാണ് വ്യാപാരം.

ലോക്ഡൗണിൽ രാവിലെ 6 മുതൽ 10 വരെയാണു സംസ്ഥാനത്തു മദ്യവിൽപന ശാലകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. ഈ സമയത്താണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 94% വിൽപന നടക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണിൽ സംസ്ഥാനം വിട്ട അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും മറ്റും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വിൽപനയിൽ കാര്യമായ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണു വസ്തുത.

English Summary: Liquor sales in Karnataka still steady despite lockdown