കൊച്ചി∙ പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷയിലും പ്രവേശനത്തിലും ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി എ.പി.എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് മനോരമ ന്യൂസ് പുലര്‍വേളയില്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സിലബസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷ നിര്‍ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും ഹനീഷ് പറഞ്ഞു. സിബിഎസ്ഇ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം വൈകാതെ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Mohammed Hanish on Plus one exam amid covid crisis