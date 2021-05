ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷം; പുതു നിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഗ്രാമതലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം, കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫിസർമാരുമായി ടെലി-കൺസൾട്ടേഷൻ, ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണു കോവിഡിനെ നേരിടാൻ പുതിയ നിർദേശങ്ങളിലുള്ളത്.

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മേഖലകളിലെ കമ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും കേന്ദ്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആശ പ്രവർത്തകർ, വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ (വിഎച്ച്എസ്എൻ‌സി) സഹായത്തോടെ സജീവ നിരീക്ഷണം നടത്തണം.



ടെലി കൺസൽട്ടേഷൻ വഴി രോഗലക്ഷണമുള്ള കേസുകൾ ഗ്രാമതലത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, ഓക്സിജൻ നില കുറഞ്ഞവർ എന്നിവരുണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കണം. രോഗതീവ്രതയും കേസുകളുടെ എണ്ണവും നോക്കി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരമാവധി സമ്പർക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ആവശ്യമായ എണ്ണം പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകളും തെർമോമീറ്ററുകളും കരുതണം.



സജീവമായ എല്ലാ കേസുകൾക്കും ഹോം ഐസലേഷൻ കിറ്റ് നൽകണം. ഓരോ കിറ്റിലും പാരസെറ്റമോൾ, ഐവർമെക്റ്റിൻ, ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ്, മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകണം. എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലഘുലേഖ, രോഗിയുടെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരണം, പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴോ ആരോഗ്യം മോശമാകുമ്പോഴോ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പരുകൾ എന്നിവയും ഒപ്പമുണ്ടാകണം. ഹോം ഐസലേഷൻ കാലയളവിനുശേഷം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്നും മാർ‌ഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.



