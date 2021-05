മംഗളൂരു തുറമുഖത്തിനു സമീപം ടഗ് മുങ്ങി ഒരാൾ മരിച്ചു; 4 പേരെ കാണാതായി

മംഗളൂരു∙ മംഗളൂരു തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള ടഗ് ഉഡുപ്പി പടുബിദ്രിക്കു സമീപം മുങ്ങി ഒരാൾ മരിച്ചു. നാലുപേരെ കാണാതായി. മൂന്നുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. വടക്കു-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹേമന്ത് ഝാ (45) ആണു മരിച്ചത്. പടുബിദ്രിക്കു സമീപം യർമാലിൽ കരയ്ക്ക് അടിഞ്ഞ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളായ മുനീർ മുല്ല (34), ഗരീബുൽ ഷെയ്ഖ് (24) എന്നിവരാണ് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടത്. കട്പാടി തീരത്തെത്തിയ ഇവരെ ഉഡുപ്പി ജില്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരാളെ കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാണാതായവർക്കുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

മംഗളൂരു റിഫൈനറി ആൻഡ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (എംആർപിഎൽ) ചരക്കുകളുമായി എത്തുന്ന കപ്പലുകളുടെ നീക്കത്തിനും ചരക്ക് ഇറക്കിനും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന അലയൻസ് എന്ന ടഗാണ് മുങ്ങിയത്. അണ്ടർവാട്ടർ സർവീസസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ടഗ്. മംഗളൂരു തുറമുഖം (എൻഎംപിടി) കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ടഗ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

മംഗളൂരു തുറമുഖത്തുനിന്ന് 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (18.50 കിലോമീറ്റർ) അകലെ ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ പടുബിദ്രി ബീച്ചിനു സമീപമാണ് അപകടം. എംആർപിഎല്ലിന്റെ ചരക്കു നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടലിൽ പോയപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ചരക്കു നീക്കം പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച മടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ടഗ് അന്നു തിരികെ തുറമുഖത്ത് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തുറമുഖത്തേക്കു വരുന്നതിനിടെയാണ് ടഗ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് ടഗും തുറമുഖവുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം വിഛേദിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് തുറമുഖം അധികൃതർ വിവരം കോസ്റ്റ്ഗാർഡിനെ അറിയിച്ചു. കോസ്റ്റ്ഗാർഡും തുറമുഖവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നാണ് പടുബിദ്രി ബീച്ചിനു സമീപം മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടഗ് കണ്ടെത്തിയത്. അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്നു കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതും കാറ്റും രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: One dies as boat capsizes in rough sea off Mangaluru