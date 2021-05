സൗമ്യയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി; അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും

കഞ്ഞിക്കുഴി∙ ഇസ്രയേലിൽ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യ സന്തോഷിന് ജന്മനാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ഇടുക്കി കീരിത്തോട് നിത്യസഹായമാതാ പള്ളിയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം. ഇസ്രയേൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഇസ്രയേൽ ജനത സൗമ്യയെ ഒരു മാലാഖയായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ ഉണ്ടെന്നും വീട്ടിലെത്തിയ കോൺസൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു. സൗമ്യയുടെ മകൻ അഡോണിന് ഇന്ത്യയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും പതാക അടങ്ങിയ ബാഡ്ജ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടു വർഷമായി ഇസ്രയേലിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന സൗമ്യ അടുത്തു തന്നെ മകൻ അഡോണിന്റെ ആദ്യകുർബാന ചടങ്ങിന് നാട്ടിലെത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സമ്മാനങ്ങളുമായെത്തേണ്ട അമ്മ എത്തിയത് ഒമ്പത്തുവയസുകാരന് തീരാ നൊമ്പരമായാണ്.



സൗമ്യയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയ നാട്ടുകാർ. ചിത്രം . റെജു അർണോൾഡ്

ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നോടെയാണ് കീരിത്തോടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് സൗമ്യയുടെ ഭൗതികശരീരം എത്തിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇസ്രയേൽ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ജോനാദൻ സഡ്ക അന്തിമോപചാരമർപ്പിക്കാനെത്തി.



സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹത്തിനു മുന്നിൽ ബന്ധുക്കൾ. ചിത്രം. റെജു അർണോൾഡ്

വീട്ടിലെ ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടു മണിക്ക് ഭൗതികശരീരം കീരീത്തോട് നിത്യസഹായമാതാ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇടുക്കി രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോൺ നെല്ലികുന്നേൽ മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സൗമ്യയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലും പള്ളിയിലുമായി എത്തിയിരുന്നു.



