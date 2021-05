കട്ടപ്പന∙ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന പുളിയൻമല അപ്പാപ്പൻപടിക്കു സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിനു മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തൊടുപുഴ കാരിക്കോട് വെണ്ടാനത്ത് കെ.ടി. സൂസമ്മ(62) ആണ് മരിച്ചത്. കാറിൽ 3 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പി.ഡി.സെബാസ്റ്റിൻ(70), മകൻ അരുൺ സെബാസ്റ്റിൻ(33) എന്നിവർ പരുക്കുകളോടെ കട്ടപ്പനയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

English Summary : One died after tree fell over running car