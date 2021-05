യുവതിയെ മൂന്നംഗസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി

ഗുരുഗ്രാം∙ യുവതിയെ മൂന്നംഗ സംഘം വാനിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. മനേസറിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ 20 വയസ്സുകാരിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.



ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ യുവതി സഹോദരിയോടൊപ്പം 4 മാസമായി ഗുരുഗ്രാമിലാണ് താമസം. വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 2 പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോയ യുവതിയെ വാനിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി. സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ദികളാക്കിയ ശേഷം ഇവർ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജതോലി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിനു ശേഷം പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ റോഡരികിൽ തള്ളിയ ശേഷം സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഒരാൾ വഴിയോര ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

