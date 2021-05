‘ആ പുഞ്ചിരി കാണണം’: കോഴിക്കോടുനിന്ന് അസമിലേക്ക് ഒരു ‘സൈക്കിൾ’ യാത്ര

കോഴിക്കോട്∙ ‘‘ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തെ ചിരിയും സന്തോഷവും കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ബൈക്കോടിച്ച് ഇത്രയുംദൂരം വന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി സൈക്കിൾ കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള അവളുടെ ആഹ്ലാദം. അത് ഒരു സൈക്കിൾ പാഴ്സൽ അയച്ചുകൊടുത്താൽ നേരിട്ടു കാണാൻ പറ്റുമോ?’’ അജിത്ത് എലത്തൂർ മനസ്സുനിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിക്കുന്നു.

‌അസമിലെ ജഗിരോഡ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കർഷകരായ ജീജുവിന്റെയും ദാദിയുടെയും മകൾ ദിപാലി തമൂലിയെന്ന ഏഴാം ക്ലാസുകാരിക്കാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ അജിത് എലത്തൂർ സൈക്കിൾ സമ്മാനിക്കാൻ എത്തിയത്. കോഴിക്കോട്ടെ സൈക്കിൾ വിൽപനശാലയായ ഗിയർ ജംക്‌ഷനിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അജിത്ത്.

നേപ്പാളിലേക്കും സിംഗപ്പൂരിലേക്കും സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രശസ്തനായ അജിത്ത് എലത്തൂർ ഇത്തരമൊരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് 2019ൽ ജീജുവിനെയും ദാദിയേയും മകളെയും പരിചയപ്പെട്ടത്. മൈനയെന്നാണ് ദിപാലിയെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അന്നവൾ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയായിരുന്നു. അസമിലെ കാലാവസ്ഥ കാരണം ആറുമാസം മാത്രമേ കർഷകർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 300 രൂപ ദിവസക്കൂലി കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം ജീവിച്ചുപോരുന്നത്. കേരളത്തെലേതുപോലെ അനേകം ബസ്സുകളോ ഓട്ടോറിക്ഷകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നാടാണ് ജഗിരോഡ്. രണ്ടരക്കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് മൈന സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്.



കേരളത്തിലേതു പോലെ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമല്ലാത്തതിനാൽ അസമിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മൈന സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അജിത്തിനോട് ദീജുവും ദാദിയും പറഞ്ഞത്. മൈനയ്ക്ക് അസുഖമാണ്. സ്കൂളിൽപോവാൻ ഒരു വാഹനവും കിട്ടിയില്ല. നടന്നുപോവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. മൈനയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തൂടേ എന്ന് അജിത്ത് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ 300 രൂപ ദിവസക്കൂലിയുള്ള ജീജുവിന് അത് അസാധ്യവുമാണ്.



കേരളത്തിലെ വിഷുക്കാലത്ത് അസമിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബിഹു ഉത്സവകാലമാണ്. ബിഹുക്കാലത്ത് അസമിൽ നേരിട്ടുചെന്ന് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അജിത്ത് തീരുമാനിച്ചു. മലേഷ്യയിലെ ടീം ഈഗിൾസ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലബിലെ സുഹൃത്തുമായി ഇതു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ സൈക്കിൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്നേറ്റു. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ യാത്ര പകുതിവഴിയിൽ മുടങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൈനയ്ക്കു സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകാനാണ് യാത്രയെന്ന് അജിത്ത് നാട്ടിലാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.



സൗരവ് സതീഷ് എന്ന കൂട്ടുകാരനും അജിത്തിനൊപ്പം യാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്നു. എന്നാൽ മൈനയ്ക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങിനൽ‍കാനാണ് യാത്രയെന്ന് സൗരവിനോടുപോലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലെ ഉദയേട്ടനും നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ അസം യാത്രയ്ക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകി. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് മിഠായിത്തെരുവിലെ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിന്റെ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽനിന്ന് അജിത്ത് തന്റെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ യാത്ര തുടങ്ങി.



അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അസമിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആറാംതീയതി പാലക്കാട് വിട്ടശേഷം അജിത്തിന്റെ ബൈക്ക് പിണങ്ങി. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വർക്‌ഷോപ്പുകളിൽവരെ കയറിയിറങ്ങി. അങ്ങനെ പത്തുദിവസത്തോളമെടുത്ത് ഏപ്രിൽ 14ന് രാത്രി അജിത്തും സൗരവും ജഗിരോഡിലെത്തി. അസമിലെ സൈക്കിൾക്കടയിലെ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ച് ജഗിരോഡിലേക്ക് സൈക്കിൾ എത്തിച്ചു. മൈനയ്ക്ക് സൈക്കിൾ കൈമാറി.

സ്വന്തമായി സൈക്കിൾ കിട്ടിയപ്പോൾ മൈനയുടെ മുഖത്ത് ആയിരം പൂത്തിരികത്തിച്ചതുപോലുള്ള സന്തോഷമായിരുന്നു. ആ സന്തോഷം മനസിൽനിറച്ചാണ് അജിത്തും സൗരവും തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയത്.

