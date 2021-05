രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 244 ഡോക്ടർമാർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ മുന്നണിപ്പോരാളികളായ 244 ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ). ഇതിൽ 69 പേർ ബിഹാറിലാണു മരിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് (34), ഡൽഹി (27) സംസ്ഥാനങ്ങളാണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. മരിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ ഡൽഹിയിലെ ഡോ. അനസ് മിജാഹിദ് (25) ആണ്.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിലുടനീളം 730 ഡോക്ടർമാരെ നഷ്ടമായി. ഈ വർഷം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 244 ഡോക്ടർമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ‌നിരയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ മാരകമാണെന്ന് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ്പ് വർധിപ്പിക്കണം’– ഐ‌എം‌എ പ്രസിഡന്റ് ജെ.‌എ.ജയലാൽ പറഞ്ഞു.



ആന്ധ്രപ്രദേശ് (21), തെലങ്കാന (19), മഹാരാഷ്ട്ര (13), തമിഴ്‌നാട് (10), കർണാടക, ഒഡിഷ (8 വീതം), മധ്യപ്രദേശ് (5), ഛത്തിസ്ഗഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ (3 വീതം), അസം, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, കേരളം (2 വീതം), ഗോവ (1) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഐ‌എം‌എ റജിസ്ട്രി അനുസരിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മരണക്കണക്ക്. അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ 20 കോടിയിലധികം വാക്സീൻ ഡോസുകൾ (20,76,10,230) സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



English Summary: COVID-19 surge: Bihar, U.P., Delhi top list of deaths among doctors in second wave, says IMA