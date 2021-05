കൊച്ചി∙ അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി വിലക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. വില്‍പന വിലക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഇതരസംസ്ഥാന ലോട്ടറികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Government can control other state lottery sale says high court