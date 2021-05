സ്വകാര്യത നയം: വാട്സാപ്പ്, ഫെയ്സ്ബുക്, കേന്ദ്രസർക്കാർ എന്നിവരോട് വിശദീകരണം തേടി

ന്യൂഡൽഹി∙ വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യത നയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തോടും ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്പ് എന്നിവയോടും വിശദീകരണം തേടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യത അവകാശം ലംഘിക്കുന്നതാണ് വാട്സാപ്പ് നയമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർ‍ക്കാരിനും രണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ.പട്ടേലും ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിങ്ങും ചേര്‍ന്ന ബെഞ്ച് കത്തയച്ചു.

അതേസമയം, സ്വകാര്യത നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകില്ലെന്നും മേയ് 15ന് അത് നിലവിൽ വന്നുവെന്നും വാട്സാപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നയം അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും വാട്സാപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ജൂൺ മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: HC seeks stand of Centre, Facebook, WhatsApp on plea against new privacy policy