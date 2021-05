ലോക്ഡൗണിനിടെ ലോഡ്ജിൽപ്പെട്ടു; രോഗിക്ക് സഹായവുമായി പൊലീസും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും

കൊച്ചി∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രോഗിക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി ഒരു പറ്റം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുമ്പോഴാണ് എംജി റോഡ് പത്മ തിയേറ്ററിനു പിന്നിലെ ലോഡ്ജിൽ ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള വിവരം അറിയുന്നത്. കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പഴയമഠത്തിൽ സണ്ണി(60) എന്ന ആളാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ലോക്ഡൗൺ ആയതോടെ ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാർ അടച്ചു പോയെങ്കിലും ഇയാളെ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നില്ല. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഇയാൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രമേഹ രോഗം കൂടി കാലിൽ മുറിവു പഴുത്തതിനെ തുടർന്നു ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. കാൽ മുറിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കാതെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതേ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾ പറയുന്നത്. ലോ‍ഡ്ജിൽ മറ്റൊരു മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാളാണ് അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്.



സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സംഭവം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നതിനും എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരോട് ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വിവരം ഐജി പി.വിജയനെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി നിരവധിപ്പേരും രംഗത്തെത്തി. ഐജി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും പൊലീസ് ക്യാംപിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് ഏർപ്പാടാക്കുകയും എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കുകും ചെയ്തു.



രാത്രി 11.30ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സണ്ണിയെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാലു മുറിച്ചു മാറ്റി വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണ്ടതിനാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ പൊലീസ് ഇരിട്ടിയിലുള്ള ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. സഹോദരനുൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച് അറിയാമെന്നു സണ്ണി പറയുന്നു. റെഡ്ക്രോസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉൾപ്പടെ സഹായവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.



സണ്ണി കൊച്ചിയിൽ റിക്രൂട്മെന്റ് ഏജൻസി നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കളും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരാണെന്നും ഉയർന്ന നിലയിലാണുള്ളതെന്നും പറയുന്നു. ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ ശേഷം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതാണ് ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയില്ലായതെന്നും ജീവിത മാർഗമില്ലാതായെന്നും ഇദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

English Summary : Helping hands for patient trapped in serious condition who trapped in lodge