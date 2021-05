മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാർ; പിടിവാശിയില്ല: ആന്റണി രാജു

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യ ടേമിൽ മന്ത്രിപദം നിർബന്ധമില്ലെന്ന് ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്. പിടിവാശിയില്ലെന്നും മുന്നണിക്കു വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്നും ആന്റണി രാജു വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായാണു സൂചന.



മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭജനം ഇടതുമുന്നണി ഇന്നു പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്നത്തെ മുന്നണിയോഗത്തിനു ശേഷം നാളെ മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കും. സിപിഐക്ക് നാലുമന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങളാവും.

English Summary: Kerala cabinet talks: Ready to compromise in first term, says Antony Raju