നാരദ കേസ്: ബംഗാളിൽ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ; മമത സിബിഐ ഓഫിസിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ നാരദ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ബംഗാൾ മന്ത്രിമാരായ ഫിർഹദ് ഹക്കീം, സുബ്രത മുഖർജി, തൃണമൂൽ എം‌എൽ‌എ മദൻ മിത്ര, മുൻ തൃണമൂൽ നേതാവ് സോവൻ ചാറ്റർജി എന്നിവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാലു പേർക്കെതിരെയുമുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണർ സിബിഐക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി സിബിഐ ഓഫിസിലെത്തി. സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മന്ത്രി ഫിര്‍ഹാദ് ഹക്കീമിന്‍റെ വീട്ടിലും മമത സന്ദർശിച്ചു. അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് തൃണമൂൽ നിലപാട്.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee arrives at the CBI office pic.twitter.com/FM2B1zaeWL — ANI (@ANI) May 17, 2021

2014ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ബംഗാളില്‍ നിക്ഷേപത്തിനു ശ്രമിച്ച വ്യവസായി ഏഴ് തൃണമൂൽ എംപിമാര്‍ക്കും നാലു മന്ത്രിമാർക്കും ഒരു എംഎൽഎയ്ക്കും പൊലീസിനും കൈക്കൂലി കൊടുത്തുവെന്നാണ് കേസ്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ നാരദ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Mamata Banerjee at CBI Office as 2 ministers arrested in bribery case