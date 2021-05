‘എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ’; മന്ത്രിമാരുടെ അറസ്റ്റിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മമത ബാനർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാരദ കൈക്കൂലി കേസിൽ തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം, സുബ്രത മുഖർജി എന്നിവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിൽ പ്രകോപിതയായി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. മന്ത്രിമാരുടെ അറസ്റ്റിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ മമത കൊൽക്കത്തയിലെ സിബിഐ ഓഫിസിലെത്തി. ‘എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ’ എന്നു മമത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

‘സ്പീക്കറുടെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ അനുമതിയില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമമില്ല. എന്റെ മന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം’– മമത സിബിഐ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞതായി അഭിഭാഷകൻ അനിന്ദോ റാവത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.



മമതയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം ബിജെപി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബംഗാളും ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാതയിലാണ്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സിബിഐയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ആരോപണം. മന്ത്രിമാരെ കൂടാതെ തൃണമൂൽ എം‌എൽ‌എ മദൻ മിത്ര, മുൻ തൃണമൂൽ നേതാവ് സോവൻ ചാറ്റർജി എന്നിവരെയും വീടുകളിൽനിന്ന് സിബിഐ സംഘം ഓഫിസിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.



#WATCH | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee arrived at the CBI office pic.twitter.com/eNvpSeu692 — ANI (@ANI) May 17, 2021

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയതിനു പിന്നാലെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി സിബിഐ ഓഫിസിലേക്ക് പോയത്. ശരിയായ അനുമതിയില്ലാതെയാണു തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു ഫിർഹാദ് ഹക്കീം ആരോപിച്ചു. കൊൽക്കത്ത മുൻ മേയറും മുതിർന്ന മന്ത്രിയുമായ സോവൻ ചാറ്റർജി 2019ൽ തൃണമൂലിൽനിന്നു രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നെങ്കിലും അടുത്തിടെ പാർട്ടി വിട്ടിരുന്നു.



നാലു പേർക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖർ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. എം‌എൽ‌എമാർക്ക് എതിരായ നിയമ നടപടിക്കു നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് അനുമതി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, സ്പീക്കറോട് അനുമതി ചോദിക്കാതെ ഗവർണറെയാണു സിബിഐ സമീപിച്ചത്. 2014ൽ നാരദ കൈക്കൂലി ടേപ്പുകൾ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ നാലു പേരും മുൻ മമത സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു.



