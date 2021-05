‘ഞാൻ സുവേന്ദുവിന് ഓഫിസിലെത്തി പണം നൽകിയിരുന്നു; എന്താണ് അറസ്റ്റില്ലാത്തത്?’

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാരദ കൈക്കൂലി കേസിൽ തൃണമൂൽ മന്ത്രിമാരായ സുബ്രത മുഖർജി, ഫിർഹാദ് ഹക്കീം തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സിബിഐ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും പരാതിക്കാരനുമായ മാത്യു സാമുവൽ. തൃണമൂൽ എം‌എൽ‌എ മദൻ മിത്ര, മുൻ തൃണമൂൽ നേതാവ് സോവൻ ചാറ്റർജി എന്നിവരെയും സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു.

ഇതേ കേസിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയെ പോലുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തതിൽ അസംതൃപ്തിയുണ്ടെന്നു മാത്യു പറഞ്ഞു. തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിൽ പ്രകോപിതയായ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി കൊൽക്കത്തയിലെ സിബിഐ ഓഫിസിലെത്തി ‘എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ’ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.



‘ഇതു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. രഹസ്യ ഓപ്പറേഷന്റെ ടേപ്പുകൾ 2016ലാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിടികൂടാൻ സിബിഐയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്ന് വർഷം മുൻപു കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് ഓഫിസിലെത്തി പണം നൽകിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഇല്ല. എന്നിൽനിന്നു പണം ലഭിച്ചതായി സുവേന്ദു സമ്മതിച്ചതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു’– അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നാരദ ന്യൂസിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ മാത്യു പറഞ്ഞു.



2016ൽ, ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപാണു തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു പകരമായി പണം സ്വീകരിച്ചതായുള്ള വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നാരദ ന്യൂസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നാരദ ടേപ്പുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയ പേരുകളിൽ മമതയുട‌െ മുൻ അടുത്ത സഹായികളായ മുകുൾ റോയ്, സുവേന്ദു അധികാരി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരുവരും പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു മാത്യു സാമുവൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



