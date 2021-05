ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയതിന് അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെയുള്ള എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി. പ്രദീപ് കുമാർ എന്ന വ്യക്തിയാണു ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ തയാറാക്കിയതിന് 24 പേരെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതുവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്‌.

അറസ്റ്റ് നടപടി വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായ സ്വതന്ത്യത്തിനു നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വാക്സീൻ എന്തിനാണു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റി അയച്ചത് മോദിജീ?' എന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ സന്ദേശം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡൽഹി പൊലീസാണ് അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: Cancel FIRs over posters against PM: Plea in Supreme Court after arrests