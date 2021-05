‘എന്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് തന്നു’: കൊച്ചുമകന്റെ സംഭാവന പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി– വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കൈമാറി പിണറായി വിജയന്റെ കൊച്ചുമകൻ ഇഷാൻ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചുമകന്റെ സംഭാവനയും വ്യക്തമാക്കിയത്. മറ്റെവിടെയും പോകാന്‍ പറ്റാത്തതിനാല്‍ വീട്ടിൽവച്ച് െകാച്ചുമകൻ നേരിട്ട് തന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂവായിരം രൂപയാണ് ഇഷാൻ മുത്തച്ഛന് നേരിട്ട് നൽകിയത്. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഇഷാൻ വിജയ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പേരുകൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറയവെയാണ് കൊച്ചുമകന്റെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചത്.

English Summary : CM Pinarayi Vijayan about his grandson's donation to CMDRF fund