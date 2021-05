‘മ്യാൻമറിനായി പ്രാർഥിക്കൂ’; റാംപിൽ പ്ലക്കാർഡുമായി മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരാർഥി

വാഷിങ്ടൻ∙ മിസ് യുണിവേഴ്സ് മത്സരവേദിയിൽ രാജ്യത്തിനായി പ്രാർഥിക്കണമെന്ന പ്ലക്കാർഡുമായി മ്യാൻമറിൽനിന്നുള്ള മത്സരാർഥി. തുസാർ വിന്റ് ല്വിൻ എന്ന മത്സരാർഥിയാണ് ‘പ്രേ ഫോർ മ്യാൻമർ’ എന്ന പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ റാംപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

‘ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മരിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുകയുമാണ്. എല്ലാവരും മ്യാൻമറിനായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മ്യാൻമറിൽനിന്ന് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ ഇതിനായി സംസാരിക്കും’– മത്സരത്തിനായി എടുത്ത ഒരു വിഡിയോയിൽ തുസാർ വ്യക്തമാക്കി.



മിസ് യുണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് തുസാർ എത്തിയില്ലെങ്കിലും മികച്ച ദേശീയ വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള അവാർഡ് അവർ കരസ്ഥമാക്കി. ‘ചിൻ’ എന്ന മ്യാൻമറിലെ ഗോത്രവർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗത ആഘോഷവേളകളിൽ അണിയുന്ന വസ്ത്രമാണതെന്ന് തുസാർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രദേശത്താണ് നിലവിൽ കച്ചിൻ വിമതർ സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കിയത്.



മ്യാൻമറിലെ സൈന്യ അതിക്രമത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികൾ, നടന്മാർ, കായിക താരങ്ങൾ എന്നിവരിൽ ഒരാളാണ് തുസാർ. ഫെബ്രുവരിയിൽ പട്ടാളം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തശേഷം 790 പേർ സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികൾ അടക്കം 5000 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: ‘Pray for Myanmar’: Miss Universe contestant holds powerful sign while walking the ramp