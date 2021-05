27 വയസ്സുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, തല്ലിക്കൊന്നു; ഹരിയാനയിൽ സംഘർഷം

ചണ്ഡീഗഡ്∙. ഹരിയാനയിലെ നൂഹ് ജില്ലയിൽ 27 വയസുകാരനായ ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പൊലീസും ആൾക്കൂട്ടവും ഏറ്റുമുട്ടി. മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തു വരികയായിരുന്നു. പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ ആസിഫ് ഹുസ്സൈൻ എന്ന യുവാവാണ് മരിച്ചത്. മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കടയിൽ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുമൊത്ത് പോയ ആസിഫിനെ ഒരു സംഘമാളുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അക്രമികൾ ഹുസൈന് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായും സാരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നും പരാതിക്കാർ ആരോപിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ വർഗീയതയില്ലെന്ന് നൂഹ് എസ്‌പി നരേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. മരണത്തെത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ കുണ്ഡലി-മനേസർ-പൽവാൽ എക്സ്പ്രസ്‌വേ തടഞ്ഞു. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ പൊലീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തി.

English Summary: Tension In Haryana District After 27-Year-Old Kidnapped, Beaten To Death